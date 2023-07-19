الكرملين: مشاركة افتراضية لـ بوتين في قمة البريكس المقبلة

قال الكرملين الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة "بريكس" التي تنعقد في جنوب إفريقيا في أغسطس عبر الفيديو وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وذكرت جنوب إفريقيا في وقت سابق، إن “بوتين” وافق على عدم الحضور شخصيًا بناءً على "اتفاق بين الطرفين".

رئيس جنوب إفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، عن مقطع فيديو لرامافوزا، قوله: "قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس المقبل في جوهانسبرج ستكون وجها لوجه ولن تكون افتراضية".. مشيرًا إلى أن المنظمة لم تعقد اجتماعات قمة وجها لوجه منذ ما يقارب ثلاث سنوات.