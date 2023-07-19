ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: مشاركة افتراضية لـ بوتين في قمة البريكس المقبلة

ارشيفية
ارشيفية

قال الكرملين الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة "بريكس" التي تنعقد في جنوب إفريقيا في أغسطس عبر الفيديو وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وذكرت جنوب إفريقيا في وقت سابق، إن “بوتين” وافق على عدم الحضور شخصيًا بناءً على "اتفاق بين الطرفين".

رئيس جنوب إفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية

 

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، عن مقطع فيديو لرامافوزا، قوله: "قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس المقبل في جوهانسبرج ستكون وجها لوجه ولن تكون افتراضية".. مشيرًا إلى أن المنظمة لم تعقد اجتماعات قمة وجها لوجه منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

الكرملين بوتين بريكس جنوب أفريقيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي وكالة رويترز

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق