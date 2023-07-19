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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى منتصف التعاملات.. آخر تحديث لأسعار الذهب المحلية والعالمية

الذهب
الذهب

سيطر الاستقرار على أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل تراجع محدود للأوقية بالبورصة العالمية.

وتقدم “الدستور” في السطور التالية نشرتها اليومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وذلك بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تحفز الفيدرالي الأمريكي على إنهاء دور التشديد النقدي، حيث جاءت البيانات سلبية مما يعزز من التوقعات بتعرض الاقتصاد لحالة من الركود.

أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية شهدت تراجعًا بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات، أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو دولارين، لتسجل مستوى 1974 دولارًا.

وسجلت أسعار الذهب الآن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1852 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1440 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17280 جنيهًا.  


وتشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك رغم التراجع النسبي في سعر الدولار بالسوق الموازية، لكنها ستكون مدعومة بموجة الارتفاعات الأخيرة في أسواق السلع والسيارات، ما يدفع الذهب للصعود معها لمستويات جديدة.

وتولي مصر اهتماما خاصا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر.

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