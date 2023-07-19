دفاع لاعب كرة القدم يقر أمام قاضي المعارضة على حبسه: متزوجها عرفي

استمعت محكمة جنح مستأنف الهرم، لدفاع لاعب كرة القدم، خلال معارضته على حبسه سنة، لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي.



وكشف محامي مقيمة الدعوى أن دفاع لاعب كرة القدم، أقر خلال مرافعته في جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة، بالعلاقة الزوجية بعدما طالب بالاستناد للمواد 311 و312 والتي تحكم السرقة في العلاقة بين الأزواج.



وأوضح محمود العطار دفاع سيدة الزواج العرفي أن دفاع المتهم طالب بتعديل القيد والوصف من المادة 317 إلى المادة 311 و312 والتي تنظم علاقة السرقة بين الأزواج في الأصول والفروع، وهو ما يعد إقرار بوجود العلاقة الزوجية.