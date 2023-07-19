برلماني مشيدًا بمنظومة الكارت الموحد: تختصر الكثير من الوقت والجهد

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بإعلان وزارة التموين تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، مشددًا على أن هذه المنظومة ستختصر الكثير من الوقت والجهد.

وقال "شمس الدين"، في بيانٍ له أصدره اليوم الأربعاء، إن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على إنجاح هذه المنظومة على مستوى محافظة بورسعيد.

وأكد النائب أهمية البدء في تطبيق مثل هذه التجارب الجديدة داخل محافظة بورسعيد باعتبارها واحدة من أهم المحافظات التي تعتمد على الحرفية والمهنية وتطبيق هذه التجارب بأسلوب علمي واحترافي.

وأضاف أن محافظة بورسعيد، حققت نجاحات مبهرة وكبيرة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بفضل المتابعة المستمرة والميدانية من اللواء عادل الغضبان، لهذه المنظومة من خلال حرصه على إعطاء الفرصة الكاملة لمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمساهمة مع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في إنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.