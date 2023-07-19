"الأرثوذكسية" تحتفل بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار إن فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء الملاك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر.

وعن الملائكة قال القمص ميخائيل جرجس صليب، راعي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل القبطية الأرثوذكسية، دمنهور، البحيرة، في كتاب الملائكة لمشاهير الآباء القديسين، إن الله خلق الملائكة أساسًا لخدمته وتنفيذ أوامره، وهم في ذلك مسرورون، لأنهم يخدمون العزة الإلهية، وواقفين أمام العرش الإلهي على الدوام.. ويؤكد هذا الكلام داوود النبي قائلًا " الصانع ملائكته أرواحًا وخدامه نارًا ملتهبة"، ويقول بولس الرسول "أليس جميعهم أرواحًا خادمة مرسلة للخدمة.

وهناك أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس ترينا كيف أن الله أرسل ملائكته لِيُنَفِّذُوا أحكامه.. ففي سفر صموئيل يقول "وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها فندم الرب على الشر وقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن رد يدك"، وفي سفر الملوك يقول "وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185 ألف، ولما بكروا صباحًا إذا هم جميعًا جثث ميتة، فانصرف سنحاريب ملك اشور وذهب راجعًا وأقام في نينوى".

وفي العهد الجديد ضرب ملاك الرب هيرودس لأنه لم يعط مجدًا لله "ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد لله، فصار يأكله الدود ومات" وفي سفر الرؤيا يقول يوحنا الرسول "وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ الْهَيْكَلِ قَائِلًا لِلسَّبْعَةِ الْمَلاَئِكَةِ: امْضُوا وَاسْكُبُوا جَامَاتِ غَضَبِ اللهِ عَلَى الأَرْضِ".

والله يرسل ملائكته لخدمة البشر، كما فعل الملاك جبرائيل مع دانيال النبي بناء على أمر الله ليفهمه الرؤيا "وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء... لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم".