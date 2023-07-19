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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازة مخدر الحشيش في الشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء، حبس متهم بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من  ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - هاتف محمول) وبمناقشته أقرّ بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الأمنية التحريات الكسب الغير مشروع المواد المخدرة

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