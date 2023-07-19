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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة ورشة كهرباء بالأميرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الأميرية حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة محتويات ورشة كهرباء بمنطقة الأميرية.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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