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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء مناقشة الطلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن تعليم بورسعيد يشارك بعدد 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة "الطالب المثقف" للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأضافت عبدالسلام أن طلاب المرحلة الثانوية المشاركين يمثلون طلاب المدارس الحكومية بـ6 طلاب من 6 مدارس مختلفة والتربية الخاصة بـ2 طالب يمثلون مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لتحقيق المشهد الثقافي المنشود وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية.

يجدر بالذكر أن المناقشات تجرى تحت إشراف الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية بهدف التصعيد على مستوى الجمهورية بمعاونة اأحمد صلاح شطا موجه عام المكتبات، وعفاف محمد جابر موجه عام اللغة العربية.

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أهمية القراءة الأمل للصم وضعاف السمع التربية والتعلي التربية والتعليم الحس الوطني

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