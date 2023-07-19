"الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي أمرا لا يمكن أن يغفل عنه أي حدث ثقافي مهم، ليكون في قائمة وأوليات البرنامج الثقافي والفعاليات لمعرض الإسكندرية للكتاب.

يقول الدكتور محمد غنيمة، مسؤول الملف الثقافي بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، إن موضوعات ومحاور الذكاء الاصطناعي، أمر ملح جدا في عصر جديد لا بد من مواكبته ومناقشه تأثيراته الإيجابية والسلبية في كافة المجالات.

تابع غنيمة لـ"الدستور"، أن هذا تم تناوله من خلال عدد من الفعاليات والندوات النقاشية حول ثورة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته للدكتور محمد حنفي، وتقنية الميتافيرس، كونها آداة جديدة لنشر التراث للدكتورة سمية بهي الدين، والدكتور شريف شعبان، وإدارة محمد نبيل، وفعالية حول الذكاء الاصطناعي للدكتور محمود حجازي، الدكتور محمد زهران، الدكتور حسين أمين، والدكتورة مها بالي، الدكتورة سلمى الغيطاني، وإدارة الدكتور أحمد عصمت.

ويقدم معرض الإسكندرية للكتاب من خلال ندوه الميتافيرس مشروع أول مدينة افتراضية مصرية عن طريق استخدم الميتافرس لنشر التراث المصري وهي "مدينة ميتا توت".

ويجري إطلاق مدينة "ميتا توت" في 30 نوفمبر الماضي، لتصبح أول مدينة مصرية تحاكي عالم الحضارة المصرية القديمة عبر الميتافيرس، حيث مزجت التاريخ القديم بالتكنولوجيا الحديثة.

وتتيح مدينة "ميتاتوت" رؤية افتراضية وتخيلية للحضارة المصرية بحيث يتمكن للزوار من إجراء رحلة عبر الزمن وكذلك يستطيع من أي مكان في العالم زيارة المعابد المصرية الشهيرة.

فالهدف من المشروع استخدام الميتافيرس في نشر التراث والحفاظ على الحضارة المصرية، وجاء بالمشروع كل ما يخص الحياة اليومية بشكل معاصر.

وأضافت الدكتورة سمية بهي الدين، مدير المشروع، أن مدينة "ميتا توت" تعمل على تحقيق اتجاه توعوي بالحضارة المصرية وإتاحة فرصة للزائر من أي مكان بالعالم التعرف على الحضارة بصورة عملية.

وقالت إن الهدف من جعلها مدينة مُطعمة برموز الحضارة المصرية جاء لتعزيز إعادة الهوية المصرية، وانتشارها بين الأجيال القادمة والعالم، فعندما يشاهد الطفل عالمه الافتراضي المهتم باللعب داخله مُزين برموز مصرية، يشعر بالفخر والانتماء يزداد داخله أكثر.

وتكلم الدكتور شريف شعبان، خبير في الآثار والفنون القديمة، عن فكرة عمل مدينة افتراضية وكيف أن التطور الحضاري فرض علينا الواقع الافتراضي، ونجاحنا في إنشاء مدينة مصرية تجعل لنا بصمه توضح للعالم أن لدينا عقول تمكننا من منافستهم.

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