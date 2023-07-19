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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كهرباء جنوب الدلتا" تُطلق عدة مبادرات لتحسين أوضاع البيئة المحيطة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أطلقت شركة كهرباء جنوب الدلتا، عدة مبادرات لتحسين أوضاع البيئة المحيطة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نحو طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

ولفت المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن الشركة تسعى في سبيل تحسين أوضاع البيئة المحيطة من خلال اطلاق المبادرات تركيزا على أنشطة التعلم المجتمعى وبرامج التعليم والتدريب وبرامج تطوير المهارات القيادية من خلال تدريب طلبة الجامعات من أجل اعداد جيل قادر على خدمة الوطن وتحقيق أهدافة

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم  الانتهاء اليوم من الأسبوع الأول للتدريب الصيفي  لطلبة كلية الهندسة المجموعة الثانية بمحافظات المنوفية والقليوبية والقاهرة بقطاع التدريب بديوان عام الشركة  لطلاب كلية الهندسة  قسم كهرباء قوى وميكاترونكس.

وأشار إلى أن قطاع التدريب بالشركة نفذ العديد من  الدورات التدريبية للأسبوع الحالي، والتي تتضمن  دورة عن  تغيير الممارسات لتحسين الأداء ودورة عن  مبادئ الجودة و دورة عن  صيانة المحولات الكهربية.

شركة كهرباء جنوب الدلتا تطلق مبادرات لتحسين اوضاع البيئة

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