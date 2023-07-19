الخور أسقف بولس ساتي: أطلعت سفير هولندا على ما يحدث مع «ساكو» بالعراق

قال الخور أسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر، إنه في إطار زيارة سفير هولندا هانس سخابفيلد لمطرانية الكلدان، إطلع على ما يحدث بحق البطريرك ساكو والكنيسة الكلدانية بالعراق بسبب قرار رئيس الجمهورية بسحب التعيين من غبطة ابينا البطريرك مار لويس روفائيل ساكو الكلي الطوبى.

وأضاف في بيان رسمي صدر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس أنه بين للسفير الهولندي بأن التطور خطير ويهدد التعايش السلمي في المنطقة.

كان قد شارك “ساتي” في احتفالات الكنيسة المارونية بمصر، مساء أمس، بعيد القديس مار شربل لليوم الثالث على التوالي، وأقيم القداس الاحتفالي الثالث بالطقس الكلداني في كاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر الذي ترأسه الخور أسقف بولس ساتي، المدبّر البطريركي للكلدان الكاثوليك في مصر، وبحضور المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ابرشية ألقاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وشارك في الصلاة كلا من:الخوري جوزيف طيرة، الخوري لويس متى، من كهنة الأبرشية المارونية.

وقال أسقف بولس ساتي في عظته التي جاءت بعنوان "القديس شربل الراهب" : " شربل دخل الرهبنة في عمر ٢۳ عامًا وقطع من حينها كلّ اتّصالٍ بعائلته دون أن ينظر إلى الخلف يومًا، هكذا نحن إن سِرْنا في طريق الملكوت فلا يصلح أن ننظرَ إلى الوراء مجدّدًا".

وأضاف الخور اسقف:"كم هو رائعٌ أن يكون معلّم القدّيس شربل الذي علّمه حياة الرهبنة قدّيسًا، إنّه مار نعمة الله الحرديني. قدّيسٌ يعلّم قدّيسًا ويصليان بقداسة. إن قوّة الصلاة هي التي تجعل الإنسان قدّيسًا، والقدّيسون هم الذين رسموا لنا الطريق لنقتادَ بهم".

وفي ختام القداس شكر المطران جورج شيحان، الخور أسقف بولس ساتي، و قدّم له صورة لمار شربل كهدية تذكارية، ثم خرج زياح القديس من الكنيسة الي مزاره كعادة الاحتفال.