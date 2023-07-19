التيار الإصلاحى الحر يثمن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى

ثمن التيار الإصلاحي الحر، إقرار مجلس النواب لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ويرى التيار بأن هذا القانون يعد انطلاقة مهمة في ملف المجتمع المدني بما يمثله ذلك القطاع من دور محوري في الجمهورية الجديدة.

وأكد التيار تأييده لما تضمنه ذلك القانون من توازن بين إفساح المجال للعمل المدني من جهة وتحقيق متطلبات الأمن القومي من جهة أخرى، مشددًا على أنه يقطع الطريق عن بعض التيارات والجهات التي كانت تستخدم مؤسسات العمل الأهلي في زعزعة الاستقرار الوطني أو تنفيذ أجندات من شأنها العبث بالأمن القومي المصري.

وشدد التيار على أهمية ترجمة ذلك القانون من خلال لائحة تنفيذية وإجراءات عملية تسهل العمل الأهلي على المؤسسات المختلفة من جهة وتساهم في إيصال خدمات ذلك القطاع إلى ملايين المصريين من جهة أخرى.



وأشاد التيار بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي يقوم بدور كبير في توحيد الجهود التنموية ويطالب التيار التحالف الوطني بالسعي قدمًا في تطوير أعماله لرسم خريطة تمثل أولويات التيار في دعم استراتيجية الدولة 2030.