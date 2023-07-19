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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مع تأثر مصر بالقبة الحرارية.. متى نشعر بالتحسن فى حالة الطقس؟

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عما تحمله الأيام المقبلة من تغيرات في الأحوال الجوية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وقالت شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ما زلنا متأثرين بالموجة الحارة التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، لكننا سنشهد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة بداية من الغد وحتى يوم الأحد المقبل".

وأضافت: "ستسجل القاهرة الكبرى 36 درجة بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية بواقع انخفاض 3 درجات مئوية".

وأوضحت أن الانخفاضات لن تستمر طويلًا، حتى أنه بداية من يوم الإثنين ستعاود درجات الحرارة مجددًا الارتفاع نظرًا لتأثرنا بالقبة الحرارية، والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، والتي تزيد شعورنا بدرجات الحرارة.

وتابعت: "درجات الحرارة اليوم 38 درجة، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 85%، أما السواحل الشمالية تصل إلى 95%".

وعن معاناة العالم بأسره بارتفاع درجات الحرارة، واصلت: "العالم كله يتأثر بظاهرة (النينو) والتي بدأت في يونيو الماضي وتستمر حتى أغسطس هذا العام، ويمتد تأثيرها حتى صيف 2024، والعالم كله يتأثر بالموجة الحارة، فهناك درجات غير مسبوقة فلدينا إسبانيا وصلت 44 درجة، ودول المغرب العربي أيضًا تأثرت بالموجة الحارة". 

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاعات بدرجات الحرارة حتى أغسطس المقبل، وقد تزيد درجات الحرارة بقيمة درجتين وتعود للانخفاض قليلًا ثم ترتفع نظرًا لتأثرنا بظاهرة "النينو".

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