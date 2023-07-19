برلمانى: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق سيحدث نقلة نوعية بوسائل النقل

أكد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية اتجاه وزارة النقل في توطين صناعة مترو الأنفاق والقطارات والسفن التجارية من خلال مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

وأوضح “الخبيري” في تصريحات صحفيه اليوم، أن تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل الحديث في مصر، مؤكدًا على وجود خطة شاملة لدى الحكومة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة مما يفتح باب التصدير إلى الدول العربية والإفريقية.

وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائي ستتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها مما يؤمن متطلبات الدولة المصرية علاوة على زيادة القدرة على التصدير إقليميًا وعالميًا.



وأشاد نادر الخبيري بتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل ببدء الشركة في تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الثالث لمترو الأنفاق بنسبة 25% تصنيع محلي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تحقيق نهضة وإنجازات في كافة المجالات في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري.

وكان الفريق كامل الوزير قد أكد أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة لتوطين كافة صناعات النقل فى مصر، و هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مضيفا أنه لن يتم أى تعاقد جديد مستقبلا لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال