مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد برتوكول تعاون لتطوير ملاعب كلية الهندسة

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة، وإحدى الشركات بهدف تطوير وتحديث ملاعب كلية الهندسة وتنفيذ وصيانة ألعاب منطقة اللياقة البدنية crossFit بمنطقة الملاعب بالكلية ليستفيد منها طلاب الجامعة بالمجان مما يساهم في توسيع نطاق الممارسة الطلابية للأنشطة الرياضية المختلفة.

واستعرض المجلس، عددًا من أنشطة كليات الجامعة التي تمت خلال شهرى يونيو ويوليو 2023، وكرم المجلس الدكتورة إيمان عياد، وكيل كلية الزراعة سابا باشا بمناسبة إنتهاء فترة عملها موجها لها الشكر على فترة عملها بالكلية.