الفنان الروسي سيرجي: سعيد بمشاركتي بمعرضي الفني والإسكندرية ستكون مصدر إلهام لأعمالي الفنية

على مدار 3 أيام نظم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية معرض قيم أسرية للفنان الروسي أفاشكين سيرجي، لتتضمن اللوحات لمسة فنية تتضمن فكرة القيم الأسرية وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وتجول الدستور بداخل المعرض الفني الذي تضمن 50 لوحة فنية شارك الفنان الروسي بمعرضه الفني وذلك خلال زيارته الأولى للإسكندرية والتي عبر عن سعادته بأن يصل فنه إلى تلك المدينة الساحرة التي تقدر الفن والجمال من خلال 50 لوحة رسمت بالفن الواقعي التعبيري، تضمنت مشاهد حياتية للحياة اليومية للأسر المصرية والتي تعبر عن أهمية الترابط الأسري في ظل التغيرات السريعة التي يعيشها العالم اليوم، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان الروسي، أفاشكين سيرجي، لـ"الدستور" إن معرض القيم الأسرية أخذ في تحضيره فترات طويلة جدًا لتجهيز تلك اللوحات الفنية والتي تجاوزت العام الكامل، والتي رغب أن يخرج في صورة لائقة ومشرفة للحدث السكندري، فهو دائم الزيارات لمصر خاصة لمدينة شرم الشيخ ويشعر بسعادة كبيرة لدمج فنه مع الروح المصرية على أرض سكندرية.

وعبر الفنان الروسي، عن حبه لمصر والذي تعرف عليه من خلال معرض بوشكين في روسيا والذي يضم قاعة عرض مخصصة للفن والمعروضات المصرية، ليتحقق اليوم ويكون هو أحد المشاركين بمعرضه الفني على أرض مصر.

وتابع الفنان سيرجي، أن مدينة الإسكندرية لها سحر خاص، وصفها بمدينة الروعة والتي تعبر عن البراح والمساحات الواسعة من التفكير والتي تعطي ثراء للإبداع والإلهام الذي ستعبر عنه ريشة الفن في رسم الأعمال الفنية المقبلة.

وتابع الفنان سيرجي، أن مدينة الإسكندرية لها سحر خاص، وصفها بمدينة الروعة والتي تعبر عن البراح والمساحات الواسعة من التفكير والتي تعطي ثراء للإبداع والإلهام الذي ستعبر عنه ريشة الفن في رسم الأعمال الفنية المقبلة.

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