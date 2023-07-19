وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بمبادرة "100 يوم صحة"

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، يرافقه، العمدة خير الكميلي، رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعمدة منعم إسرافيل، المتحدث باسم مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، انطلاق أعمال الكشف الطبي علي العاملين بمقر مجلس العمد والمشايخ بمبادرة "100 يوم صحة".

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة"، تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، حيث تتضمن تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" وهي الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

وأعلن "سالم" أن مديرية الصحة بمطروح بصدد إطلاق وتنظيم فرق متنقلة لتقديم خدمات مبادرة "١٠٠ يوم صحة" للمواطنين والعاملين بمقر المصالح الحكومية والنقابات بالتعاون مع المديريات والنقابات.

وحرص العمدة خير الكميلي، على المشاركة في مبادرة "١٠٠ يوم صحة"، حيث أجرى التحاليل والفحوصات المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية داعيًا المواطنين وجميع العاملين بالمجلس بالاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

وقدم العمدة خير الكميلى رئيس مجلس العمد والمشايخ الشكر والتقدير لمديرية الصحة والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي على العاملين والمواطنين يأتي ضمن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" والتي تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين المجلس ومديرية الصحة وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية وفي إطار التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة.

IMG-20230719-WA0032

IMG-20230719-WA0031

IMG-20230719-WA0030

IMG-20230719-WA0029

IMG-20230719-WA0028

IMG-20230719-WA0027

IMG-20230719-WA0026

IMG-20230719-WA0025

IMG-20230719-WA0019