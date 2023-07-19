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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تعليم دمياط
تعليم دمياط

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفدًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة محمد فهمي شحادة، مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، ومحمد الشعراوي، مدير إدارة التعليم الخاص.

وأكد عبدالرؤوف، أن تلك الزيارة جاءت في إطار الخدمة المجتمعية والجهود التسويقية التي تقوم بها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى تبادل سبل التعاون بما يخدم أهداف التعليم والتدريب والتطوير لكل أبناء محافظة دمياط.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان الخدمات التعليمية والتدريبية التي يمكن للأكاديمية تقديمها لأبناء محافظة دمياط وكذلك الخصومات المختلفة، وتم تقديم درع الأكاديمية للمهندس علي عبدالرؤوف، وذلك لمشاركة مديرية التربية والتعليم بدمياط في فعاليات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية التي استضافته الأكاديمية بفرع بورسعيد.

ضم الوفد كلا من: الدكتور محمد كاتول، رئيس قسم القبول والتسجيل وإيمان وليد، من قسم التسويق الاستراتيجي.

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