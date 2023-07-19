ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة النصب على راغبي السفر للخارج بالجيزة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس تشكيل عصابي مكون من ٣ أشخاص يحملون جنسيات أجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية للنصب والاحتيال على المواطنين. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - يقيمون بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية لاستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم.. بحوزتهم كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير- الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير- سيارة ملاكى ملك أحدهم، مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهم الإجرامى”، 3 هواتف محمولة".

وبفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، بمواجهتهم، أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس جنسيات أجنبية نصب الاحتيال على المواطنين

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

والدة قاتلة طفلها بالشرقية: ابنتي مريضة عقليًا.. وهذا ما طلبته من المحكمة

ضبط 375 ألف جنيه مع متسول "قتل والدته" بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة