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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد أعمال لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

كشف تقرير أعدته أمانة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب أن اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان شارك في اجتماعاتها العديد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء مؤسسات.

استقبلت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والسفراء خالد البلقي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وصلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية وعمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية والدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للاعاقة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وكذلك مساعدي الوزراء للوزارات المختلفة  وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكل من رئيس الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

كما كشف التقرير أن اللجنة قامت بدور كبير جدا على المستوى الخارجي حيث التقى رئيس اللجنة على رأس وفد مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، وكذلك مع  نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وكذلك مع سفير فرنسا بالقاهرة، وكذلك مع وفد من الاتحاد الأوروبي.

كما التقى وكيل اللجنة ايمن ابوالعلا مع وفد من  بلجيكا و وفد من الطلاب البلجيكي كما التقى وفدا من طلاب فرنسا .

كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مركز التحكم الرئيسي  للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع وفدا من لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما كشف التقرير أن اللجنة قامت بمناقشة العديد من طلبات الإحاطة فيما يخص ملف حقوق الإنسان بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والثقافة وقطاع الأعمال العام وتم إعداد مذكرات بشأن تلك الطلبات ورفعها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمخاطبة الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة بالمذكرات .

كما كشف التقرير أن اللجنة ناقشت ايضا ملفات عديدة منها ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والخطوات التي قامت بها الوزارات والمؤسسات المختلفة لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية كل فيما يخصه، كما تم دعوة التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع اللجنة.

كما كشف التقرير أنه في مجال التشريع ناقشت اللجنة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات السنة المالية فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.

لجنة حقوق الانسان مجلس النواب دور الانعقاد الثالث النائب طارق رضوان البرلمان الاروبي

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