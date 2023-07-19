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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من مدينة العلمين الجديدة اليوم

جريدة الدستور

أعلن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عن إذاعة أول حلقاته خارج الاستوديو اليوم من مدينة العلمين الجديدة، على الهواء مباشرة، احتفالا بمهرجان “العالم علمين” بالعلمين الجديدة.

وانطلق بمدينة العلمين الجديدة مهرجانها العالمي والذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط منذ يوم 13 يوليو الماضي، تلك المدينة التي تعد أول مدينة من مدن الجيل الرابع في الساحل الشمالي، فهي مدينة متكاملة طول العام وليس خلال فصل الصيف فقط.

وشهدت مدينة العلمين العديد من المسابقات الرياضية العالمية والمهمة التي كان لم تنتشر كثيرًا بين العامة، ونقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن المسابقات الرياضية العالمية التي انطلقت من العلمين “بطولة بادل عالمية، ترياثلون سباق ثلاثي، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE”.

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا مهرجان “العالم علمين مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة

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