وزير الكهرباء العراقي يعلق على الإعفاءات الأمريكية حول الغاز

صرح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة لم يصلها أي توجيه رسمي حول السماح للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني.

وأضاف فاضل في تصريحات صحفية اليوم، أن موضوع سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوما، نشر في الإعلام فقط ولم يصل للعراق أي شيء رسمي.

وأشار فاضل إلى أن هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني وتسديدها إما بالمال أو من خلال النفط، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع.

وأوضح وزير الكهرباء العراقي أنه في حال منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات، فمن الممكن أن تصرف جزءا منها أموال والجزء الآخر وقود.

وأفادت وسائل إعلام أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة منحت إعفاء للعراق لمدة 120 يوما بدفع مستحقات الغاز المستورد من إيران.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران.

وقال رئيس الوزراء في كلمة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز، والقرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية".

العراق يعلن إنهاء شبكات تهريب النفط

يأتي هذا عقب أسبوع من تصريحات السلطات العراقية حول إنهاء قضايا تهريب المشتقات النفطية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن الوزارة استطاعت من خلال العمليات النوعية الكبيرة التى قامت بها وضبط البنى التحتية الخاصة بتهريب المشتقات النفطية وأساطيل النقل والخزانات، من استهداف الجماعات المسئولة عن تهريب المشتقات النفطية.

وأكد المحنا أن الجهود مستمرة على مدار سنوات أثمرت بشكل إيجابي في إنهاء قضية تهريب المشتقات النفطية.

من جهتها، أعلنت مديرية شرطة الطاقة فى وزارة الداخلية العراقية، السيطرة على جميع الأنابيب النفطية والقضاء على حالات خرق أنابيب النفط الخام من الفاو حتى الموصل، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات الأمنية لتتبع المهربين وتدمير أوكارهم.