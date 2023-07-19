مجموعة "اﻷوروأسيوية" تُخطط لضخ استثمارات جديدة فى مصر

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، وفد مجموعة الموارد اﻷوروأسيوية المتخصصة في العمل بمجالات التعدين وعمليات الطاقة والنقل والتسويق في 16 دولة حول العالم، والتي أبدى مسئولوها اهتمامهم ومتابعتهم لما تحققه مصر من تطور في قطاع التعدين، ودراستهم بدء العمل وضخ استثمارات فى السوق المصرية، بما لديها من فرص واعدة.

وأوضح الوزير لوفد المجموعة ما شهده قطاع التعدين من تطورات وإصلاحات، وما نتج عن ذلك من طرح مزايدات لاستغلال الثروات التعدينية جذبت استثمارات وشراكات عالمية، وأن مشاركتهم بمنتدى مصر للتعدين في دورته الحالية فرصة جيدة للمجموعة لمعرفة السوق المصرية جيدًا، واستكشاف ما تم في مصر من إصلاحات فى قطاع التعدين على أرض الواقع، وتحديد المجالات التي يمكن أن تستثمر فيها المجموعة بداية من المشاركة في المزايدات ومرورًا بمجالات خدمات قطاع التعدين.

وقدم الدكتور جوناثان كورديرو رئيس القطاع التطويري بالمجموعة، التهنئة على نجاح المنتدى، واستعرض مجالات عمل المجموعة ووجودها في 16 دولة حول العالم، وبصفة خاصة تواجدها في القارة الإفريقية، واستهدافها زيادة توسعاتها وتحمسها للعمل في منطقة الدرع النوبي، وفي مصر.

وأوضح ما تتمتع به المجموعة من تقنيات حديثة فى مجال عمليات البحث والاستغلال.

واتفق الجانبان على دراسة المزيد من فرص التعاون والاستثمار والاستفادة من خبرات المجموعة، وخاصة في تحقيق المزيد في مجال القيمة المضافة للثروات التعدينية وتطوير المشروعات الجارية.