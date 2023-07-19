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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن في البورصة الرئيسية اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجع منذ بداية الأسبوع الجاري نتيجة إلى ارتفاع درجات الحرارة ، مع تراجع الطلب علي الدواجن بنسبة 10% منذ بداية عيد الأضحى حتى الآن، وذلك وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف  التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 

بلغ متوسط أسعار لحم الفراخ البيضاء 56 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط لحم الفراخ الساسو  100 جنيه  في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط لحم الفراخ البلدي 95 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط لحم أمهات أبيض  52 في بورصة الدواجن.

أسعار النعام والرومي اليوم الأربعاء 19 يوليو 

بلغ متوسط أسعار لحم نعام القائم اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 سعر 120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم السمان اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 سعر 65 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 سعر 95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 سعر 355 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم فخد نعام اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 سعر 255 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 سعر 100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 سعر80 جنيها للكيلو.

عبد العزيز السيد يكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار في الأسواق بصورة ملحوظة

أسعار الحمام والبط اليوم الأربعاء 19يوليو 

بلغ متوسط أسعارلحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 سعر 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 سعر 64 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 سعر 55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 سعر 57 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارزغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 سعر 120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 سعر 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعاررلحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 بسعر 55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 بسعر 100 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ متوسط لحم الفراخ الساسو متوسط لحم الفراخ البلدي متوسط لحم أمهات أبيض متوسط أسعار لحم نعام القائم

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