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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عبد العزيز السيد يكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن

عبد العزيز السيد
عبد العزيز السيد

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعا ما بين 9 إلى 11 جنيها منذ بداية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن السبب وراء التراجع الملحوظ هو الموجات الحارة والتي تستمر معانا حتى نهاية أغسطس، حيث إن عدد كبير من المزارع في مصر مفتوحة ولا يوجد بها إمكانيات التهوية الصحيحة ولا يوجد بها مراوح كافية فيتسبب ذلك في اختناق الدواجن.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك سبب آخر في تراجع الأسعار وهو تراجع الطلب على الدواجن حيث تراجع الطلب على شراء الدواجن 10% منذ بداية عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن السوق يشهد استقرارا نسبيا خاصة بعد توفير الأعلاف وتراجع أنواع كثيرة من خامات الأعلاف  خاصة الذرة وفول الصويا، لافتاً إلى أن أسعار العلف ما زالت مرتفعة والتراجع بها بنسب قليلة.

 

وأضاف أن أسعار الدواجن سجلت اليوم 55 جنيها في المزارع، وتصل إلى المستهلك بـ 62 جنيها للكيلو، والدواجن ما بين 113 جنيها إلى 118 جنيها، مشيرا إلى أن هناك تراجع كبير على الطلب أيضا على بيض المائدة، مشيراً إلى أن القطاع ما زل يعمل ولكن ليس بشكل كامل.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن الغرف التجارية الاسبوع الجارى التراجع الملحوظ الموجات الحارة

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