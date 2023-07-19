ابتداء من الغد.. عودة "فريدة" من جديد على مسرح الطليعة

يشهد مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إعادة تقديم مونودراما "فريدة" بقاعة صلاح عبد الصبور، في السابعة والنصف مساء، اعتبارا من الخميس ٢٠ يوليو الجاري وحتى الاثنين ٢٤ يوليو لمدة 5 ليالي.

يأتى ذلك ضمن برنامج ليالي الطليعة بإشراف المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، والعرض عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، وتدور أحداثه حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‏"فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي مونودراما «فريدة»، شارك في الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢، وكان ذلك ضمن المشاركة المصرية، واستطاعت بطلة العرض الفنانة عايدة فهمي، تجسيد الشخصية ببراعة وإتقان، والاستحواذ على إعجاب وحفاوة الجمهور بها بعد انتهاء العرض، لتؤكد أن المرأة المصرية والعربية في حالة إبداع دائم .