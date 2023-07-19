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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ابتداء من الغد.. عودة "فريدة" من جديد على مسرح الطليعة

فريدة
فريدة

يشهد مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إعادة تقديم مونودراما  "فريدة" بقاعة صلاح عبد الصبور، في  السابعة والنصف مساء، اعتبارا من الخميس ٢٠ يوليو الجاري وحتى الاثنين ٢٤ يوليو لمدة 5 ليالي.

يأتى ذلك ضمن برنامج ليالي الطليعة بإشراف المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، والعرض عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، وتدور أحداثه حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‏"فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

جدير بالذكر أن  العرض المسرحي مونودراما «فريدة»، شارك في الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢، وكان ذلك ضمن المشاركة المصرية، واستطاعت بطلة العرض الفنانة عايدة فهمي، تجسيد الشخصية ببراعة وإتقان، والاستحواذ على إعجاب وحفاوة الجمهور بها بعد انتهاء العرض، لتؤكد أن المرأة المصرية والعربية في حالة إبداع دائم .

 

الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح الهناجر للفنون الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال بيت الفني للمسرح رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى عاصمة الثقافة العربية

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