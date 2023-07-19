ضمن النشاط الصيفى.. حفل لـ"أميرة أبوزيد" بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، حفلًا للفنانة "أميرة أبوزيد" فى السادسة من مساء يوم الجمعة ٢١ يوليو الجاري، بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان، مدير المكتبة.

وتشدو الفنانة أميرة أبوزيد بمصاحبة فرقتها الموسيقية بباقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر.

يأتي ذلك ضمن النشاط الصيفى للمكتبة، بهدف الارتقاء بالذوق العام خاصة الفئة الشبابية، وجذب أكبر عدد منهم لقضاء أوقات الإجازة الصيفية ما بين القراءة والمعرفة والفن الجيد.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت عن انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنطلق فعالياتها السبت الماضي، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

ومن المُقرر أن يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والجهات التابعة للقطاع، عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الأنشطة الفنية والثقافية خلال شهور الصيف.

ويستمر برنامج "صيف قطاع الإنتاج"، الذي يُقام بصفة سنوية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، والذي يُقدم عددًا متنوعًا من العروض الفنية، في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس المُقبل، كما يُقام الحفل الشهري للفائزين في مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، والأمسية الشعرية "بهجة الروح" للشاعر محمد بهجت.

كما تستمر العروض المسرحية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا في الآونة الأخيرة، في تقديم عروضها على جميع مسارح البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية.

وتستضيف المسارح التابعة للقطاع فعاليات وعروض المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى عروض مهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي، في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المُقبل، ويُقدم البيت الفني للفنون الشعبية، العديد من العروض الفنية، وعروض السيرك بالقاهرة والإسكندرية وجمصة والعريش.

ويستمر متحف رموز الفن، التابع للمركز القومي للمسرح، في استقبال الجمهور خلال شهور الصيف، إلى جانب عدد من الندوات الثقافية والورش الفنية، التي تُقام بمكتبتي القاهرة والحضارة الإسلامية، والورش الخاصة بذوي الهمم، التي تستضيفها مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع مؤسسة أولادنا.