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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف أعراض سرطان الرئة.. وطرق العلاج

سرطان الرئة
سرطان الرئة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بسرطان الرئة، لافتة إلى ضرورة الحرص على الكشف المبكر على الأورام السرطانية والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وأضافت، فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن أعراض سرطان الرئة تتمثل فى الكحة وقد تكون مسحوبة بدم، ضيق التنفس، ألم بالعظام، وانخفاض ملحوظ فى الوزن.

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة الكشف والاطمئنان على صحة المواطنين بالتوجه إلى نقاط حملة 100 يوم صحة، والمنتشرة فى كل المحافظات، وتستقبل المواطنين من 9 صباحًا لـ9 مساءً.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن تقديم 464 ألفًا و54 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة»، وذلك أمس الأول الإثنين، في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة سرطان الرئة أعراض الإصابة الكشف المبكر على الأورام السرطانية مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلايا خبيثة

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