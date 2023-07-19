إيرادات "بيت الروبى" تتخطى 100 مليون جنيه

حقق فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبدالعزيز رقمًا قياسيًا، حيث تخطت الإيرادات الكلية للفيلم الجديد حاجز الـ100 مليون جنيه، وفي طريقه لتحقيق رقم قياسي جديد في السينما خلال أيام قليلة، وفقًا للإيرادات اليومية الهائلة التي تحقق حاليًا.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وصلت الإيرادات صباح اليوم إلى 100,373,207 جنيه، ويعد الفيلم هو ثالث أفلام النجوم كريم عبد العزيز التي تتخطى حاجز المائة مليون جنيه بعد فيلمي "كيرة والجن والفيل الأزرق 2"، وجاءت تلك الإيرادات بعد أن جمع الفيلم خلال الأسبوع المنقضي إيرادات كلية بقيمة 11,207,906 جنيه، وهي إيرادات أكثر من رائعة بعد شهر من العرض في السينمات.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.