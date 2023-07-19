محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروع الصرف الصحى بالشلال وتشغيله منتصف أغسطس المقبل

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب، بنهو مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، وتلافى كل العيوب والمشاكل الفنية، ليتم تشغيله فى منتصف أغسطس المقبل.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع الذى حضرته الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وأيضًا العميد يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلًا عن مسئولى الهيئة القومية، والمقاولون العرب.

وضمن سلسلة التدخلال الفعالة والإيجابية لاقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات، ووضع الحلول الجذرية لتحقيق العوائد الإيجابية منها، ويصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وكلف محافظ أسوان مديرية الإسكان بأن تقوم بالإشراف الفنى والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بالمشروع، للوقوف على أى تقصير أو معوقات ليتم التعامل الفورى معها، بما يساهم فى الوصول إلى الهدف المرجو بإنجاز هذا المشروع، على أن يراعى تطبيق حلولًا فنية مبتكرة، وغير تقليدية فى مراجعة خط الانحدار بطول 12 كم، تواكبًا مع أعمال العزل لبعض الخطوط، وتغيير فراعات الدخول على محطة الرفع الرئيسية، على أن يتوازى مع ذلك البدء فى إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحى لشركة مياه الشرب، لتقوم بالإدارة الفنية له عقب نهوه على الوجه الأكمل.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بحماية النيل والمسطحات المائية والبيئة بتحرير محاضر وغرامات فورية كبيرة لكل من يثبت قيامه بإلقاء أى مياه صرف فى نهر النيل، للحفاظ عليه من أى مصادر للتلوث.