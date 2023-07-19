ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروع الصرف الصحى بالشلال وتشغيله منتصف أغسطس المقبل

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب، بنهو مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، وتلافى كل العيوب والمشاكل الفنية، ليتم تشغيله فى منتصف أغسطس المقبل.

 

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع الذى حضرته الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وأيضًا العميد يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلًا عن مسئولى الهيئة القومية، والمقاولون العرب. 

وضمن سلسلة التدخلال الفعالة والإيجابية لاقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات، ووضع الحلول الجذرية لتحقيق العوائد الإيجابية منها، ويصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

وكلف محافظ أسوان مديرية الإسكان بأن تقوم بالإشراف الفنى والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بالمشروع، للوقوف على أى تقصير أو معوقات ليتم التعامل الفورى معها، بما يساهم فى الوصول إلى الهدف المرجو بإنجاز هذا المشروع، على أن يراعى تطبيق حلولًا فنية مبتكرة، وغير تقليدية فى مراجعة خط الانحدار بطول 12 كم، تواكبًا مع أعمال العزل لبعض الخطوط، وتغيير فراعات الدخول على محطة الرفع الرئيسية، على أن يتوازى مع ذلك البدء فى إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحى لشركة مياه الشرب، لتقوم بالإدارة الفنية له عقب نهوه على الوجه الأكمل. 

 

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بحماية النيل والمسطحات المائية والبيئة بتحرير محاضر وغرامات فورية كبيرة لكل من يثبت قيامه بإلقاء أى مياه صرف فى نهر النيل، للحفاظ عليه من أى مصادر للتلوث. 

 

 

أسوان أغسطس المقبل الحلول الجذرية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتابعة الميدانية غرامات فورية مشروع الصرف الصحي الشلال

الأكثر قراءة

تقرير دنماركى يكشف قيمة انتقال إمام عاشور إلى الأهلى

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 19 يوليو 2023

"القاهرة الإخبارية": حريق بقاعدة عسكرية فى جزيرة القرم

أخبار فاتتك| الأهلى يعلن ضم إمام عاشور والأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

اليوم.. استئناف لاعب كرة قدم على حبسه لسرقة "ورقة زواجه العرفى"

علاجات منزلية فعالة للتخلص من ألم الأسنان ليلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى