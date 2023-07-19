صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، كما تناولت باهتمام عدد من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر، وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة، ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران المهندس يحيى زكريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في شبكة الخطوط الجوية، وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس السيسي يهنئ الشعب والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيا الله، سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير.

وأضافت أن الرئيس السيسي تبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، معربا لأشقائه عن صدق تهانيه وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة، وداعيا الله تعالى أن يكون العام الهجري الجديد عاما لوحدة الصف والتعاون بين شعوب الأمة، وأن تتحقق فيه الآمال والطموحات في مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي الِشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث صياغة رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وقالت الصحيفة إن مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على صياغة رؤية مستقبلية لقطاع السياحة، وحرصها على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين فى هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به.

وأضاف مدبولي "قطعنا شوطا كبيرا مع وزارة الطيران؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات منخفضة التكاليف؛ لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب متكررا من المستثمرين السياحيين".

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات.

وأضاف "لدينا عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أولاها، استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، ضاربا المثل بمنطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليا في مقر مجمع التحرير.

وتحت عنوان "مدبولي يستعرض رقمنة الوثائق وخطوط الربط وتفعيل التوقيع الإلكتروني"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس اجتماعا، لمتابعة الموقف الخاص بتشغيل نظم المعلومات والاتصالات، بالمقرات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء استهل الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج وتطبيقات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التجارب مع الانتقال الفعلي وعمل الموظفين بالحي الحكومي.

ونقلت الصحيفة عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قوله إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رقمنة الوثائق الحكومية وما تم توفيره من خوادم لاستكمال أعمال الرقمنة، وكذا موقف توفير أجهزة الحواسب الصفرية، وخطوط الربط، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وما تم من تكامل بين منظومتي الأرشيف الإلكتروني والتراسل كما تم عرض الموقف التنفيذي لميكنة وانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول موقف أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقرات الجهات بالحي الحكومي، وما تم تركيبه من أجهزة الشبكات بمركز الاتصالات الرئيسي وبغرف التجميع داخل المباني، وكذا ما تم بخصوص تسليم أجهزة Wi Fi بإجمالي نحو 22 ألف محطة لاسلكية، وتفعيل خدمة الإنترنت للجهات من خلال الشركات مقدمي الخدمة.

وفي الشأن التعليمي، وتحت عنوان "تصحيح الثانوية يكشف عن ارتفاع نسب النجاح"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن كنترولات الثانوية العامة تواصل تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية في المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، بالإضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية واللغة العربية، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التي أدى الطلاب الامتحان فيها.

وأضافت الصحيفة أن مؤشرات التصحيح تشير إلى ارتفاع نسب النجاح بشكل عام في المواد الدراسية المختلفة التي انتهى تصحيحها، أما المجاميع ستكون معبرة عن مستوى الطلاب، حيث إن درجات الأوائل في امتحان الكيمياء كشفت توزيع الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية على لجان الامتحانات المختلفة وليست لجانا بعينها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل طالب سيحصل على حقه كاملا، حيث تم اعتماد نموذج الإجابة أولا قبل البدء في تصحيح أي مادة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت خلال الساعات الماضية شائعات عن أنه من المتوقع اعتماد نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل، أي بنهاية شهر يوليو الجاري بدلا من أول أغسطس المقبل، نظرا لانتهاء تصحيح معظم أوراق الامتحانات في الكنترولات، وأكدت الوزارة، أنه على جميع الطلاب وأولياء أمورهم متابعة أخبار موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم وتصريحات وزير التعليم فقط.

وتحت عنوان "الملا": "مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أعلن أن قطاع التعدين المصري بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية علاوة على الفوسفات والكبريت، خلال الربع الحالي من عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال في كلمة الوزير، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين 2023، في نسخته الثانية، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي يونس على جيدي، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التعدين.

ونقلت الصحيفة عن الملا قوله "إنه وفقا لرؤية واضحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الثروات التعدينية فقد بدأنا رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل لهذه الثروات في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي، وضعت نموذجا يتعامل مع كل عناصر هذا الملف، وفق ما هو متبع عالميا ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة، وقد أسفر ذلك عن اجتذاب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية.

وأوضح الملا أن مصر لديها تاريخ عريق في مجال التعدين يعود لعام 1160 قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم وبالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعديني العالمية ووجهة استثمارية تعدينية، وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل.