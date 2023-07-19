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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ أسوان يشهد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد

وسط جمع غفير من أهالى مدينة أسوان، شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445 والذي نظمته بمسجد الحاج حسن عقب صلاة المغرب. 

 

وحضره العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وأيضاً القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والشعبية. 

 

وبهذه المناسبة العطرة قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى، وأيضاً أبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان واستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات. 

 

 وبدأت فعاليات الاحتفال بالعام الهجري الجديد بسماع آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ الشاذلي طلحة. 

 

وأعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف والتي تحدث فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها العديد من المشاهد العظيمة والتى ساهمت فى تأسيس الدولة الإسلامية لتضرب أروع الأمثلة للدول والشعوب، مؤكداً أن رسولنا الكريم أسس دولة على ثلاث أركان تجسدت فى صلة المسلم بربه، وأخيه، وكذا صلة المسلم بغير المسلم. 

 

كما ألقى الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ووكيل مشيخة الطرق الصوفية بأسوان كلمة عن فضائل هجرة رسولنا محمد " ص"، وفى نهاية الاحتفال تم تقديم مقتطفات من الإبتهالات والتواشيح الدينية والتي ألقاها الشيخ خالد الدسوقي. 

محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد
أسوان الاحتفال بالعام الهجري الجديد الهجرة النبوية التواشيح الدينية الطرق الصوفية العام الهجري الجديد 1445 اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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