رئيس اتحاد السلة يكشف كواليس ريمونتادا آنسات السلة: ما حدث لا يصدق

كشف مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، كواليس نجاح منتخب مصر آنسات في تحقيق انتصار تاريخي على الصين بنتيجة 60-56، بعد أن وصل الفارق بين المنتخبين إلى 32 نقطة لصالح منافسه الآسيوي، في كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن لاعبات منتخب السلة، قدموا أداء أكثر من رائع، مضيفًا:"البنات كانت مخضوضة في بداية المباراة، وقلنا لهم العبوا براحتكم واتبسطوا.. انتوا بتقدموا أداء كويس، وبالفعل نجحوا في تغيير سير المباراة وإحداث الفارق.. ولم أصدق ما حدث".

ونجح منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، لكرة السلة في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم، بعد عودة رائعة في النتيجة أمام منتخب الصين، وتحول تأخره إلى فوز بنتيجة 60-56.

والتقى المنتخب المصري بنظيره الصيني، ظهر أمس الإثنين، في ثاني مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم المقامة حاليًا في إسبانيا.

ورغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب مصر بنتيجة 44-20، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني بأداء ولا أروع، ليُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 60-56.