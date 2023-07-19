ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالمبادرة المجتمعية "التماسك الأسري".

وضم وفد التنسيقية النائبة رشا كليب والنائبة دعاء عريبي أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبى، ومحمد الدوي.

صرح الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق جودة الحياة وتنمية الوعي القومي لدى الشباب وطلاب الجامعات، ودعم البنية الفكرية والسلوكية لدى فئات المجتمع خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الرقمي وانتشار وسائل التواصل المجتمعي بما يحمله من مخاطر انتشار المفاهيم الخاطئة والتي تتطلب مقابلتها بسياسات واليات تصحيحية،، ومشيدا بالجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الاحزاب والتواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال اللقاء أوضح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استراتيجية التنسيقية ليست بمعزل عن القضايا المجتمعية وأن التنسيقية تتبني العديد من المبادرات التى تهتم بالأسرة والتنشئة السليمة.

وأعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إنجاز جديد للجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا في المرتبة 11 محلياً، والـ 2657 على مستوى العالم ضمن 14131 جامعة وفقاً لتصنيف EduRank2023، كما حصلت على المركز 52 ضمن 1104 جامعات على مستوى أفريقيا، وجاءت ضمن أفضل 50٪ في 36 موضوعا بحثيا مختلفا.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه وفقاً لبيانات التصنيف  الجامعة تحتل المركز الأول على المستوى المحلي، والمرتبة الثانية افريقيا في الهندسة البيئية، كما تحتل المركز الأول محليا، والمرتبة الثانية أفريقيا في مجال الهندسة الجيوتقنية، والمركز الأول في الفيزياء التطبيقية/ الهندسية على المستوى المحلي وأفريقيا، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية والخامس أفريقيا في مجال هندسة الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية في مصر والثالثة في أفريقيا في مجال الهندسة الإنشائية. 
كما حققت  الجامعة مكانة متميزة في العديد من التخصصات الفرعية في مجال الطب، حيث حققت في مجال الأسنان،  المركز 6 محليا ، و 10 افريقيا، و346 عالميا، وفى مجال تقويم الأسنان حققت الجامعة المركز 5 محليا، و7 أفريقيا، و353 عالميا، وفى مجال جراحة الأعصاب، جاءت الجامعة في المركز 6 محليا، و7 أفريقيًا، و444 عالميا، وفى مجال طب العيون حققت الجامعة المركز 6 محليا ، و7 أفريقيا 466 عالميا، وفى مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ظهرت الجامعة في  المركز 6 محلياً، و 8 أفريقيا، و 477 عالمياً، وفى علم السموم، حققت الجامعة  المركز 8 محليا ،و33 أفريقيا، و605 عالميا، وفى مجال الفارماكولوجيا، حققت الجامعة المركز 11 محليا، و 17 أفريقيًا، و640 عالميا، أما مجال التغذية وعلم الأغذية، فجاءت الجامعة في المركز 8 محليا،و 28 أفريقيا، و 716 عالمياً.

للتعريف بمبادرة التماسك الاسري رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد تنسيقية شباب الاحزاب استراتيجية التنسيقية أعضاء مجلس النواب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى المشاركة الفعالة تحقيق جودة الحياة

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

ترامب يتعهد بجعل أوروبا تدفع 200 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا

الثانى خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بمحاسبة بوتين على "جرائم الحرب" فى أوكرانيا

الباز: إلغاء حفل الرابر العالمى ترافيس سكوت خسر مصر دعاية بـ100 مليار دولار

آيات فاروق تشعل حماس الجمهور فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى