رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالمبادرة المجتمعية "التماسك الأسري".

وضم وفد التنسيقية النائبة رشا كليب والنائبة دعاء عريبي أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبى، ومحمد الدوي.

صرح الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق جودة الحياة وتنمية الوعي القومي لدى الشباب وطلاب الجامعات، ودعم البنية الفكرية والسلوكية لدى فئات المجتمع خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الرقمي وانتشار وسائل التواصل المجتمعي بما يحمله من مخاطر انتشار المفاهيم الخاطئة والتي تتطلب مقابلتها بسياسات واليات تصحيحية،، ومشيدا بالجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الاحزاب والتواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال اللقاء أوضح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استراتيجية التنسيقية ليست بمعزل عن القضايا المجتمعية وأن التنسيقية تتبني العديد من المبادرات التى تهتم بالأسرة والتنشئة السليمة.

وأعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إنجاز جديد للجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا في المرتبة 11 محلياً، والـ 2657 على مستوى العالم ضمن 14131 جامعة وفقاً لتصنيف EduRank2023، كما حصلت على المركز 52 ضمن 1104 جامعات على مستوى أفريقيا، وجاءت ضمن أفضل 50٪ في 36 موضوعا بحثيا مختلفا.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه وفقاً لبيانات التصنيف الجامعة تحتل المركز الأول على المستوى المحلي، والمرتبة الثانية افريقيا في الهندسة البيئية، كما تحتل المركز الأول محليا، والمرتبة الثانية أفريقيا في مجال الهندسة الجيوتقنية، والمركز الأول في الفيزياء التطبيقية/ الهندسية على المستوى المحلي وأفريقيا، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية والخامس أفريقيا في مجال هندسة الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية في مصر والثالثة في أفريقيا في مجال الهندسة الإنشائية.

كما حققت الجامعة مكانة متميزة في العديد من التخصصات الفرعية في مجال الطب، حيث حققت في مجال الأسنان، المركز 6 محليا ، و 10 افريقيا، و346 عالميا، وفى مجال تقويم الأسنان حققت الجامعة المركز 5 محليا، و7 أفريقيا، و353 عالميا، وفى مجال جراحة الأعصاب، جاءت الجامعة في المركز 6 محليا، و7 أفريقيًا، و444 عالميا، وفى مجال طب العيون حققت الجامعة المركز 6 محليا ، و7 أفريقيا 466 عالميا، وفى مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ظهرت الجامعة في المركز 6 محلياً، و 8 أفريقيا، و 477 عالمياً، وفى علم السموم، حققت الجامعة المركز 8 محليا ،و33 أفريقيا، و605 عالميا، وفى مجال الفارماكولوجيا، حققت الجامعة المركز 11 محليا، و 17 أفريقيًا، و640 عالميا، أما مجال التغذية وعلم الأغذية، فجاءت الجامعة في المركز 8 محليا،و 28 أفريقيا، و 716 عالمياً.