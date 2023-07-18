كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا صوب البحر

أعلنت وكالة يونهاب، في نبأ عاجل، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في البحر.

ويعرف التوتر بين كوريا الشمالية وأمريكا معروف في الآونة الأخيرة عندما اختبرت كوريا الشمالية الصاروخ.

بعد ذلك، أجرت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات مشتركة للدفاع الصاروخي البحري في بحر اليابان. في غضون ذلك، تم الكشف عن حالة مواطن أمريكي دخل حدود كوريا الشمالية دون إذن. هذا المواطن الأمريكي عبر حدود كوريا الجنوبية ودخل كوريا الشمالية. وقدمت قيادة الأمم المتحدة هذه المعلومات.

وقالت الهيئة التي تسعى إلى ضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية، الثلاثاء، إن المواطن الأمريكي كان يزور قرية حدودية كورية وعبر إلى كوريا الشمالية دون إذن.

ويقال إنه محتجز حاليًا في كوريا الشمالية وتعمل قيادة الأمم المتحدة مع نظيراتها في كوريا الشمالية لحل الحادث. لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن حتى الآن.

أجرت أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية

من ناحية أخرى، أجرت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورة مشتركة للدفاع الصاروخي البحري في بحر اليابان يوم الأحد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات (ICBM).

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن مناورة الدفاع المشتركة النادرة أجريت في المياه الدولية عززت الدول الثلاث التنسيق الأمني هذا العام وسط استمرار التوترات مع بيونغ يانغ، الأربعاء الماضي كانت هناك أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ هواسونغ -18 الذي يعمل بالوقود الصلب.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان، إن مناورة الأحد، التي أجريت في المياه الدولية وشاركت فيها مدمرات إيجيس من الدول الثلاث.

وركز التمرين على ممارسة الكشف عن المعلومات ذات الصلة وتتبعها ومشاركتها مع هدف صاروخ باليستي يحاكي الكمبيوتر.

في الواقع، تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة في بحر اليابان للرد على ديكتاتورية كوريا الشمالية وبهذه الطريقة، فإنهم يريدون جعل كوريا الشمالية تفهم أن أمريكا تقف بشكل كامل مع كوريا الجنوبية واليابان.

في الوقت نفسه، تريد كوريا الشمالية إظهار قوتها من خلال الاختبار المستمر للصواريخ، كما أنه حصل على دعم الصين بشكل غير مباشر.