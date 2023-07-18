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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى ووزير الأوقاف يزوران غرفة مقتنيات مسجد الحسين (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين وبرفقته الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح، مدير أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات الجيش، وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وقَبّل الجميع قطعًا من قميص النبي (ص) والمكحلة والمرود، الخاص بالمكحل- وبعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه. 

الدكتور محمد مختار جمعة المقتنيات النبوية الإمام الحسين الدكتور شوقي علام الدكتور سلامة داود

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