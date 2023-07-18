بأسلوب كسر الباب.. حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمحيط القاهرة الجديدة.



كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.



وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم شاشة و2 جهاز لاب توب وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.