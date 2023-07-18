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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمحيط القاهرة الجديدة.


كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.


وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.


وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم شاشة و2 جهاز لاب توب وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أسلوب كسر الباب الإجراءات القانونية التحريات أ السكنية الشقق السكنية القاهرة الجديدة

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