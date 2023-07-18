نائب محافظ القاهرة: تزويد منطقة "شق الثعبان" بمختلف الخدمات والمرافق

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءا موسعا مع أصحاب المصانع والمعارض وعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان، بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندس مصطفى زهران والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتفعيل خدمات مميزة لرجال الأعمال لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة برمتها ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم للارتقاء بها.

في بداية اللقاء رحبت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالحضور وأكدت اهتمام محافظة القاهرة بمنطقة شق الثعبان، موضحة أن المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان شهدت تطويرًا كبيرًا خاصة فى رفع كفاءة المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء إلى جانب أعمال رفع كفاءة الطرق ورصفها خاصة في منطقة الكيلو الأول بداية من مدخل مدينة شق الثعبان حتى منطقة المفارق وعمل منطقة للتشوينات والبوابة الخلفية كأولوية عاجلة.

واستعرضت خلال عرض تقديمي كافة أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة عبر خطة تطوير وتجميل وتصميم الأرصفة والمشايات في مختلف شوارع المنطقة الصناعية ومراعاة أعمال التشجير والتجميل على جانبي الأرصفة وبالجزيرة الوسطى للطريق وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئة العامة لنظافة وتجميل والإنارة بالقاهرة.

كما شمل الاجتماع، عرض لمقترح مبنى خدمة رجال الأعمال والذي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال تحديد مواصفات المركز والخدمات التي سيقدمها لخدمة المستثمرين، وتسهيل أعمال التصدير من خلال وضع تصور تصميمي للمركز وخدماته التي يقدمها عبر فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال، ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمري المنطقة الصناعية، لتطوير أعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة.

وخلال اللقاء استمعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لآراء ومقترحات الحضور للوقوف على أفضل الخدمات التي يمكن تقديمها في المبنى الخدمي لرجال الأعمال والذي من المقرر إقامته على قطعة أرض ملك محافظة القاهرة على مساحة عشرة آلاف متر مربع إلى جانب بحث أعمال البناء والتشغيل والإدارة له.

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