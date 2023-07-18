مبادرة "حياة كريمة" تنظم محاضرات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

عقدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» العديد من المحاضرات والندوات التي تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على إدارة مشروعاتهم، كما نظمت الدورات التدريبية التي تطور من تلك الصناعات لمواكبة التطوير وحماية المهن اليدوية من الاندثار.

محاضرات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

«محمد أحمد»، محاضر في الدورات التدريبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،لإتاحة الفرص للشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة، حيث أنه يشعر بالسعادة عندما ينقل خبراته في إدارة المشروعات الصغيرة، وكان يتمنى فقط أن يساعد الشباب المقبلين على بدء مشروعاتهم الصغيرة، وذلك ما وفرته المبادرة له لمساعدة الشباب.

وقال «محمد» لـ«الدستور»إن هذه الدورات تأتى في إطار تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمقبلين على تنفيذها، خاصة أصحاب الحرف اليدوية، وذكر أن هذه المحاضرات سعت لحل كل المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الفئة، والتي تركز أغلبها في التمويل والتعامل مع الدفاتر، وذلك جعله يهتم بشرح الطرق المثلى لملء الدفاتر، وكيف يتحقق ذلك من المتابعة اليومية، حتى لا ينسى صاحب المشروع أي بند، وهو أمر مهم للغاية في دفع الضرائب المستحقة عليه.

وأضاف أن القيمة الضريبية تحسب على أساس هامش الربح، بعد خصم قيمة المواد الخام وأجرة الأيدي العاملة وإيجار مقر العمل، وهذا أمر كان يغفله عدد كبير من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذين كانوا لا يعرفون أن الضرائب تُحتسب على أساس هامش الربح بعد خصم هذه البنود، وأوضح أن ما تضمنته المحاضرات من شرح لطريقة الحصول على قروض المخصصة لدعم هذه المشروعات لا يتضمن تعقيدات كثيرة، لكنه يشتمل على عدد من الأوراق، كان يجب شرح أهميتها وطريقة الحصول عليها للحضور بشكل واضح، حتى تتاح لهم فرصة الحصول على هذا الدعم المادي، الذي يقدم بتسهيلات عظيمة، يأتي في مقدمتها السداد بعد عام كامل من الحصول على القرض.

وأفاد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نظمت عددًا كبيرًا من هذه الدورات التدريبية لدعم كل أصحاب المشروعات الصغيرة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما نظموا تلك المحاضرات لدعم ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة للسكان.