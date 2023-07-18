محافظ بني سويف يشهد احتفال "الأوقاف" بالعام الهجري الجديد بمسجد عمر بن عبد العزيز

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعياً المولى "عزوجل" أن يكون عام ازدهار ورخاء على وطننا الغالى مصر، وأن تسود المحبة والسلام العالم جميعا، متمنياً أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد لبناء الوطن والحفاظ عليه، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حضوره مساء اليوم الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1445 والذى نظمته مديرية الأوقاف، عقب صلاة المغرب بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اللواء سامي توفيق عضو مجلس التواب، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وهاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والأحزاب.

بدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم تلاها القارئ فراج أحمد، ثم كلمة لوكيل الوزارة، تضمنت الإشارة إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول من مكة إلى المدينة والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية مما جعل المسلمون يعتمدونها لتقويم الدولة الإسلامية في عهد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني، موضحا أن الهجرة جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله والتأكيد على أننا فى حاجة ماسة فى الفترة الحالية لبناء الوطن إلى العمل والإتقان فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية من أداء الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.