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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة إكسترا لايف: "العلمين الجديدة" أصبح رمزًا حقيقيًا للعمران

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت دانا مدحت، موفدة “إكسترا لايف” في العلمين الجديدة، إن المدينة أصبحت رمزًا حقيقيًا وفعليًا للعمران، الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، والمستمر حتى يوم 26 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من فرق واتحادات مختلفة دولية لرياضات مختلفة. 

وأضافت دانا مدحت، خلال تصريحات على قناة “إكسترا لايف”، أن أهداف مهرجان العلمين تتفق مع أهداف وخطة الرؤية المصرية في تنمية الوجهة الساحلية الشمالية لمصر، نظرًا لأن مدينة العلمين الجديدة لديها كل العوامل والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مقصدًا سياحيًا عالميًا على مدار العام. 

وأشارت موفدة قناة إكسترا لايف، إلى أن مهرجان العلمين يتكون من 12 نشاطًا، لذلك فهو يتميز بالزخم الكبير المتمثل في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والتراثية، لافتة إلى أن المدينة استقبلت عددا كبيرا من السائحين الأجانب أو العرب. 

العلمين الجديدة وجهة سياحية جديدة وكبيرة للسائحين

وأفادت أن مدينة العلمين الجديدة استطاعت أن تمثل وجهة سياحية جديدة وكبيرة للسائحين كلهم من مختلف أنحاء العالم، واستطاعت أن تعزز مقولة “مصر في مصاف كل الوجهات السياحية”.

العلمين الجديدة رمزا حقيقيا للعمران الحدث الأكبر الشرق الأوسط إكسترا لايف مراسلة اكسترا لايف

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