نجاة 7 عمال من الموت في حادث على "الدائري الأوسطي"

نجى7 عمال من الموت اليوم الثلاثاء، عقب إصابتهم إصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة حلون جنوب القاهرة.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.