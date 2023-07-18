فان دير سار يعلن تحسّن حالته الصحية: مستمر بالمستشفى

أعلن إدوين فان دير سار، حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق، عن تحسن حالته الصحية.

وقال فان دير سار عبر حسابه بـ"تويتر"، إنه خرج من وحدة العناية المركزة ويأمل في العودة إلى المنزل في غضون الأسبوع المقبل.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023

عاد حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق، إلى بلاده ويتواجد في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى، حسبما أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم منذ أيام.

وتعرض فان دير سار لنزيف بالمخ الأسبوع الماضي أثناء تواجده في إجازة بكرواتيا وتم نقله لمستشفى في سبليت، والتي غادرها الآن وعاد لهولندا.

وترك فان دير سار الشهر الماضي منصبه كمدير عام في أياكس بعدما أنهى الفريق الموسم بدون أي لقب، وقال إنه بحاجة لتجديد طاقته بعدما قضى 11 عامًا في منصبه بنادي أياكس.