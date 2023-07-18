فان دير سار يعلن تحسّن حالته الصحية: مستمر بالمستشفى
أعلن إدوين فان دير سار، حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق، عن تحسن حالته الصحية.
وقال فان دير سار عبر حسابه بـ"تويتر"، إنه خرج من وحدة العناية المركزة ويأمل في العودة إلى المنزل في غضون الأسبوع المقبل.
عاد حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق، إلى بلاده ويتواجد في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى، حسبما أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم منذ أيام.
وتعرض فان دير سار لنزيف بالمخ الأسبوع الماضي أثناء تواجده في إجازة بكرواتيا وتم نقله لمستشفى في سبليت، والتي غادرها الآن وعاد لهولندا.
وترك فان دير سار الشهر الماضي منصبه كمدير عام في أياكس بعدما أنهى الفريق الموسم بدون أي لقب، وقال إنه بحاجة لتجديد طاقته بعدما قضى 11 عامًا في منصبه بنادي أياكس.