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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

للرجال والسيدات.. كيف يمكن الحد من التعرق المفرط في الصيف؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتعرض العديد من الرجال والسيدات إلى التعرّق المفرط، خاصة مع التغيرات الجوية والموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، حيثُ يُزعج فرط التعرّق، كثيرين من الأشخاص نتيجة ما يصاحبه من روائح كريهة وآثار على الملابس، وقد يتحول لمصدر إحراج شديد، بالرغم من الفوائد الصحية للعرق. 

 

وتتسبب عادة عوامل هرمونية في زيادة نسبة التعرق، فما هي هذه العوامل وكيف يمكن الحد من هذه المشكلة؟.

 

يقول الدكتور محمود وصفي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إنَّ السبب الذي يجعل الجسم يفرز العرق هو تبريد درجة حرارة حرارته، حيثُ يستخدم الجسم العرق كشكل من أشكال التحكم في درجة الحرارة من أجل تبريد نفسه ولكن التعرق المفرط أو التعرق أكثر من المعتاد يسمى طبيا فرط التعرق الذي يمكن أن يؤثر على الجسم كله أو مناطق معينة فقط. 

 

يكشف استشاري الأمراض الجلدية كيف يمكن الحد من التعرق، موضحًا أولاً أن التعرق المفرط غير ضار ولكنه يمكن أن يؤثر على الشخص عن طريق التقليل من احترام الذات، والتأثير على العلاقة الحميمة، ومن ثم فمن المهم معالجتها.. لذا ينصح الدكتور "محمود" بالطرق الآتية والتي يمكنك من خلالها تقليل فرط التعرق.

 

1. مضادات التعرق التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على كلوريد الألومنيوم.

2. البوتوكس لتقليل التحفيز المفرط الذي تسببه أعصاب الغدد العرقية.

3. الاحتياطات العامة مثل استخدام مسحوق لامتصاص العرق الزائد.

4. عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والحفاظ على ترطيب الجسم باستمرار.

 

كما يمكن للشخص أيضًا اللجوء إلى نصائح بسيطة لكنها فعالة لإدارة مشكلة التعرق المفرط، خاصة السيدات، منها التأكد من الاستحمام بانتظام، وارتداء ملابس مريحة (يفضل الملابس القطنية التي تسمح لبشرتك بالتنفس)، والحد من تناول الكافيين، وتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل، وما إلى ذلك.

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