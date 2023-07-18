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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الأركان الأمريكى: أوكرانيا ما زالت صامدة أمام الغزو الروسى

مارك ميلي
مارك ميلي

قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، إن أوكرانيا ما زالت صامدة أمام الغزو الروسي، وهذه الحرب غير متوقعة، وهي حرب من الخوف والرعب من جانب بوتين، ولها تكاليف هائلة على كثير من البنية التحتية، وتؤدي إلى كثير من المهاجرين والنازحين.

وأضاف ميلي، في كلمته بمؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المعركة سوف تستمر لتحرير الأراضي الأوكرانية، وسوف ندعم قوات الاحتياط الأوكرانية، منوهًا بأن روسيا لم تحقق أهدافها من حربها في أوكرانيا.

ولفت رئيس الأركان الأمريكي، إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير ببطء، إضافة إلى أننا مستمرون في تدريب القوات الأوكرانية.

أوكرانيا رئيس الاركان الأمريكي صامدة الغزو الروسي لا زالت الجنرال مارك ميلي

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