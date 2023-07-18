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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ميتيلاند الدنماركى يعلن بيع إمام عاشور للأهلى

إمام عاشور
إمام عاشور

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي، الثلاثاء، عن بيع لاعبه إمام عاشور إلى النادي الأهلي بشكل رسمي.

ونشر ميتيلاند الدنماركي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التوصل إلى اتفاق مع الأهلي، بشأن انتقال لاعبه إلى بطل الدوري المصري.

وأكد ميتيلاند أن اللاعب سيعود بشكل دائم إلى مصر بعدما أتم انتقاله إلى الأهلي.

قال سفيند جرافرسن، المدير الرياضي للنادي الدنماركي: "لقد كانت عملية خاصة مع إمام، الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة".

أضاف: "بالطبع يزعجنا أننا لا نستطيع تخليص إمام. إنه لاعب ماهر يتمتع بإمكانيات كبيرة، لكنه، أيضًا، مثال لما يمكن أن يحدث عندما تعمل مع الناس. يقول سفيند جرافرسن، لقد وجدنا حلًا جيدًا مع الأهلي".

ميتيلاند الاهلى النادي الأهلي إمام عاشور عاشور

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