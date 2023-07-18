ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع كيم مين جاي

كيم مين جاي
كيم مين جاي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، قادمًا من نابولي الإيطالي حتى صيف عام 2028.

ورحب النادي البافاري عبر موقعه الإلكتروني باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة 5 سنوات.

وعبر كيم عن سعادته بالانتقال للنادي البافاري، قائلًا:"البايرن هو حلم كل لاعب، إنني أتطلع حقًا إلى كل ما ينتظرني في ميونيخ".

أضاف:"بالنسبة لي، هذا يعني بداية جديدة سأستمر في التطور هنا. في المحادثات مع النادي ، أوضح لي منذ البداية مدى الاهتمام بي".

وزاد: "هدفي الأول هو القيام بالعديد من المباريات. بالإضافة إلى ذلك، أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب ".

وقال جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن: "مين جاي كيم حقق تطورًا رائعًا، وفاز مؤخرًا بالبطولة الإيطالية مع نادي نابولي وتم اختياره كأفضل مدافع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إنه يثير الإعجاب بحضوره الجسدي وكذلك عقليته وسرعته. نحن سعداء لأنه يستطيع البدء في الاستعداد على الفور ونحن مقتنعون بأنه سيلهم جمهورنا بأسلوبه في اللعب".

وانضم كيم مين جاي إلى نابولي صيف العام الماضي قادمًا من فنربخشة التركي، ليقود الفريق للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، كما فاز بجائزة أفضل مدافع في المسابقة.

ولعب كيم 45 مباراة مع نابولي، واستطاع تسجيل هدفين.

ولعب مين جاي 49 مباراة مع منتحب كوريا الجنوبية، وسجل 3 أهداف، وتأهل معهم إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022  بقطر.

بايرن ميونخ كيم مين جاي نابولى مين جاي بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2024 لجميع السنوات

مصدر بالتموين: خروج مصر من اتفاقية الحبوب لن يؤثر على احتياجاتنا من القمح

بسبب ابنة عمها.. سيدة تخلع زوجها لشكه فى سلوكها

أمناء الحوار الوطنى يناشد الرئيس السيسى الإفراج عن باتريك زكى

انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة وإنقاذ سيدة من أسفل الأنقاض

البرلمان الأوروبى: لا مفاوضات مع تركيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى