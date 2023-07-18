رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع كيم مين جاي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، قادمًا من نابولي الإيطالي حتى صيف عام 2028.

ورحب النادي البافاري عبر موقعه الإلكتروني باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة 5 سنوات.

وعبر كيم عن سعادته بالانتقال للنادي البافاري، قائلًا:"البايرن هو حلم كل لاعب، إنني أتطلع حقًا إلى كل ما ينتظرني في ميونيخ".

أضاف:"بالنسبة لي، هذا يعني بداية جديدة سأستمر في التطور هنا. في المحادثات مع النادي ، أوضح لي منذ البداية مدى الاهتمام بي".

وزاد: "هدفي الأول هو القيام بالعديد من المباريات. بالإضافة إلى ذلك، أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب ".

وقال جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن: "مين جاي كيم حقق تطورًا رائعًا، وفاز مؤخرًا بالبطولة الإيطالية مع نادي نابولي وتم اختياره كأفضل مدافع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إنه يثير الإعجاب بحضوره الجسدي وكذلك عقليته وسرعته. نحن سعداء لأنه يستطيع البدء في الاستعداد على الفور ونحن مقتنعون بأنه سيلهم جمهورنا بأسلوبه في اللعب".

وانضم كيم مين جاي إلى نابولي صيف العام الماضي قادمًا من فنربخشة التركي، ليقود الفريق للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، كما فاز بجائزة أفضل مدافع في المسابقة.

ولعب كيم 45 مباراة مع نابولي، واستطاع تسجيل هدفين.

ولعب مين جاي 49 مباراة مع منتحب كوريا الجنوبية، وسجل 3 أهداف، وتأهل معهم إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.