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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجنايات تعاقب تاجر الشابو والإمفيتامين بالمشدد 5 سنوات في سوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو والإمفيتامين.

كما قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

كانت معلومات قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام  متهم بجزيرة شندويل بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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