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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدن بريطانية ترفض رسو سفن إيواء مهاجرين

مهاجرون
مهاجرون

أعلنت مدن بريطانية، الثلاثاء، رفضها رسو سفن إيواء مهاجرين في تحد لقرار الحكومة، لافتة إلى أن سلطات ليفربول وإدنبرة تمنع باخرتين لإيواء المهاجرين من الرسو في ميناءيهما.  

وبحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أُعيدت السفن السياحية التي كانت مقررة لإيواء طالبي اللجوء في ليفربول وإدنبره إلى أصحابها بعد أن لم يجدوا مكانًا لرسوهم، حيث كان من المتوقع أن تتجه السفينتان إلى ليفربول وإدنبرة، الا انها فشلت. 

وأضافت أنه تم إحضار مجموعة من الأشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون إلى دوفر ، حيث كانت بعد حادث قارب صغير في القنال. 

ووضع بوريس جونسون البحرية في قيادة القناة الإنجليزية ، حيث دافع عن خطط لإرسال بعض طالبي اللجوء الذين يعبرون في قوارب صغيرة إلى رواندا.

وقال مصدر كبير لشبكة سكاي نيوز إن سفينتي رحلات عملاقتين كان من المقرر أن تستوعب 1000 طالب لجوء لم تتمكن من العثور على أي مكان للرسو وتم إعادتهما إلى أصحابهما.

في يونيو، أعلن ريشي سوناك أن الحكومة استحوذت على سفينتين أخريين، بجانب بارجة Bibby ستوكهولم - التي وصلت إلى دورست اليوم، كجزء من الجهود المستمرة لخفض فواتير الفنادق البالغة 6 ملايين جنيه إسترليني يوميًا لأولئك القادمين إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير.

كما أنه تم إلغاء خطط إحدى السفن السياحية لإيواء طالبي اللجوء بالقرب من ليفربول بعد أن رفضها مشغل الميناء ومن المفهوم أيضًا أن أحد القوارب تم رفضه من الالتحام بالقرب من إدنبرة.

لم يتضح المبلغ الذي دفعته الحكومة للقوارب قبل إعادتها إلى المالك.

وردا على سؤال عما إذا كان السيد سوناك يشعر بخيبة أمل من الأخبار، قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء: "نواصل المناقشات حول توفير مرافق ومواقع إقامة إضافية. وصلت ستوكهولم اليوم وستنقل الأشخاص على متنها هذا الشهر".

رفضها ميناء مهاجرين تحد قرار الحكومة

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