رسميًا.. النصر السعودي يتعاقد مع سيكو فوفانا

أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، تعاقده مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي حتى صيف عام 2026.

وأصبح فوفانا ثاني صفقات النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر الإيطالي السابق.

ونشر النصر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أكد خلاله التعاقد مع فوفانا بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وقال فوفانا في فيديو تقديمه:"أنا هنا، لأجري، لأقطع، لأنقذ، لأصنع، لأسجل، لأفوز، لأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار.. سيكو محمد فوفانا هنا".

وانضم فوفانا، 28 عامًا، لصفوف لانس، صيف 2020، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، بعقد يمتد لأربع سنوات.

وخلال مسيرته مع النادي الفرنسي، شارك النجم الدولي الإيفواري، في 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفًا.